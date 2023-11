Atp Finals Torino 2023 | Sinner | “Partita dura | sono contento della prestazione”

(Di sabato 18 novembre 2023) Jannikha commentato a caldo il successo ai danni di Daniil Medvedev nella semifinale delle Atpdi: “E’ stata unamolto. Lui è partito forte, giocando meglio di me, ma in qualche modoriuscito a breakkarlo. Da lì in poi misentito decisamente meglio. Il calore del pubblico? Fin dall’inizio del torneo è incredibile. L’energia che tutti i tifosi mi stanno dando è pazzesca, grazie a tutti“. Il numero uno d’Italia ha poi brevemente analizzato il match: “Nel terzo parziale ho provato a essere più aggressivo fin da subito. Lui tirava più forte e non era facile giocare contro Daniil, tuttaviariuscito a trovare la soluzione giusta e servito meglio.soddisfatto ...

