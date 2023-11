Atp Finals | straordinario Jannik Sinner | batte Medvedev e vola in finale

(Di sabato 18 novembre 2023) Torino – La terza vittoria disu Daniilin stagione arriva a Torino (nel 2023 e insia a Pechino che a Vienna). E allora la storia è stata scritta ancora una volta. L’altoatesino ha conquistato la sua primaagli Atpdi Torino ed la prima anche dell’Italia nella storia del tennis mondiale. Di fronte a un pubblico in delirio che ha fatto costantemente il tifo per, quest’ultimo ha battuto il russo in semiper 6-1, 6-7, 6-1. Una partita difficile, gestita con intelligenza e freddezza da parte di. A margine della vittoria e circondato dall’affetto dei tifosi del PalaAlpitour,, commosso ed emozionato, ha detto: “E’ stata una partita difficile. Lui ha ...

Atp Finals - Sinner domina Medvedev : vince in tre set ed è in finale

Ancora una volta la mente ha comandato il corpo e lo ha portato dove doveva (sotto rete a prendersi il punto) e dove voleva (in finale agli). Solo stasera sapremo con chi. Jannik Sinner ...

Sinner-Medvedev, risultato 6-3; 6-7(4); 6-1. Jannik in finale delle Atp finals di Torino Corriere della Sera

Diretta Sinner-Medvedev 2-1: segui la semifinale delle Nitto ATP Finals LIVE Corriere dello Sport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport. Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi. ABBONATI ORA Leggi il giornale ...Impresa Jannik Sinner: l'azzurro è in finale alle Atp Finals di Torino, dopo aver battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Domani pomeriggio ...