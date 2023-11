ATP Finals | Sinner vola | “Grazie a tutti | mi date energia!”

Leggi su notizie

(Di sabato 18 novembre 2023) L’azzurro continua a far sognare il tennis italiano: piegato Medvedev in tre set, ora in finale uno tra Djokovic e Alcaraz. Nelle interviste soltanto parole dolci per il pubblico: “Sento un calore incredibile” “È stata una partita molto difficile, lui ha iniziato bene, in principio ha giocato meglio di me”. L’ha finita al top, però, Jannik: l’italiano continua a sognare, sta vivendo un momento magico, battuto Medvedev nella prima semifinale delle ATPe domani si contenderà il titolo con il vincitore della sfida serale tra Djokovic e Alcaraz (il serbo è stato già superato nel confronto della fase a gruppi). Jannikha battuto Medvedev in tre set nella prima semifinale delle ATP(Ansa Foto) – Notizie.comTre set per sbarazzarsi del russo, che era riuscito a rimettere in piedi la partita ...