ATP Finals | Sinner inarrestabile | è sempre più nella storia

(Di sabato 18 novembre 2023) Jannik non si ferma più alle ATP. Il tennista azzurro supera in tre set il russo Medvedev ed ora aspetta di conoscere il suo avversario in finale. E' Jannik il primo finalista delle ATP. Al termine di una partita molto combattuta, l'azzurro è riuscito ad avere la meglio su Medvedev in tre set e regalarsi la sfida che mette in palio il trofeo. Ora questa sera l'italiano saprà se sarà il bis con Djokovic oppure l'ennesimo scontro con Alcaraz. Notizia in aggiornamento