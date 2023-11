Atp Finals | Sinner | “Ho fatto la differenza nel terzo set”

(Di sabato 18 novembre 2023) Roma, 18 nov. (askanews) – “È stata una partita molto difficile, lui ha iniziato molto bene e ha giocato meglio di me. Dopo il break mi sono sentito meglio”. Parola di Jannikdopo il successo di Daniil Medvedev che vale la finale delle Atp Nitto. “Da quando sono arrivato – ha aggiunto – ho sentito un calore e un’energia incredibile. Soprattutto nelset ho provato a giocare più aggressivo, Medvedev ha giocato diversamente, tirando più forte. Alla fine, però, ho trovato la soluzione giusta, sono contento di questa prestazione. Vediamo come va domani”, le parole al termine dell’azzurro. Ai microfoni di Sky Sport, Jannik ha parlato delle sue emozioni: “So quanto lavoro ci sia dietro, quanto tempo dedico al tennis. Ho sempre detto che con questo approccio posso raggiungere traguardi importanti però, oltre il ...

La prima semifinale delle ATP Finals si è conclusa con il trionfo di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Il tennista italiano è stato protagonista di una partita quasi perfetta e ha chiuso il match