ATP Finals | Puppo | “Se Sinner gioca come contro Djokovic | può battere Medvedev 2-0 Altrimenti…”

(Di sabato 18 novembre 2023) Sarà un weekend molto spettacolare a Torino, sede delle ATP2023. Sul veloce indoor del Pala Alpitour i penultimi atti del Master di fine anno animeranno la scena e per la prima volta nella storia ci sarà un italiano, Jannik. L’altoatesino è riuscito nell’impresa diStefanos Tsitsipas, Novake Holger Rune, mettendo in mostra qualità di pregevole fattura. Nella semifinale (non prima delle 14.30), Jannik affronterà il russo Daniilcui gli incroci non sono mancati nell’ultimo periodo. Il riferimento è alle Finali di Pechino e di Vienna, vinte dal classe 2001 del Bel Paese, invertendo una tendenza che lo aveva visto sempre perdenteil moscovita. Nono confronto della serie e sarà interessante capire ...

Un montepremi da record: solo Sinner può vincerlo. Quello per chi trionfa alle Nittoda imbattuto. Dei quattro semifinalisti rimasti in gara, Jannik è l'unico ad aver centrato tre vittorie su tre. Impresa che potrebbe valere un bel tesoretto. Il montepremi in caso di ...

Sinner-Medvedev, dove vederla e quando giocano la semifinale delle Atp Finals: precedenti e ranking ilmessaggero.it

Semifinale Atp Finals, Sinner giocherà contro Medvedev - Atp Finals - Ansa.it Agenzia ANSA

Fabio tra Torino e Davis: "Tutto dipenderà da come Jannik ha recuperato, giocare contro Nole ti porta allo stremo. La Nazionale Ho dato tutto, ma niente chiamata" ...Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali delle Nitto Atp Finals come unico giocatore ancora imbattuto del torneo. Una condizione che, ...