Atp Finals 2023 | Vagnozzi | “Sinner ha sorpreso anche me | c’è ancora margine di miglioramento”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) “Oggihame, a fine secondo set la partita era difficile, ma è uscito al terzo con un’energia pazzesca, disputando un set clamoroso. Una volta finito il match Jannik era sulla cyclette e già pensava a come migliorare: credo che questa sia la sua forza“. A dirlo è Simone, coach di Jannik, dopo la vittoria in semifinale alle Atpdi Torino contro Daniil Medvedev. “Tante vittorie contro i top 10? Attraverso ilpotrà raggiungere grandi risultati, che è quello che sta facendo. Se è in grado di battere giocatori di quel calibro è proprio perché è migliorato – ha proseguito– E’ importante durante tutto l’anno la sinergia del team, c’è comunicazione e fiducia. In questo ...