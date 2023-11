ATP Finals 2023 | i primi quattro del seeding in semifinale per la quarta volta nella storia

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Ancora poco e sarà battaglia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’azzurro ed il russo scenderanno fra poco al PalaAlpiTour di Torino per affrontarsidelle ATP, in una edizione che, in qualche modo, entrerà comunque nei libri di. Difatti è solo lache al penultimo atto accedono igiocatori del. Per la ‘prima’ bisogna tornare indietro di trentatré anni, all’edizione 1990. Alle semifinali a Francoforte arrivarono Stefan Edberg, ai tempi numero 1 al mondo, contro Ivan Lendl ed il padrone di casa Boris Becker contro un giovane Andre Agassi. Fu proprio quest’ultimo ad imporsi alla fine, sconfiggendo Edberg in finale. Salto in ...