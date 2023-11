ATP Finals 2023 | dove seguire le semifinali di oggi Apre il programma Sinner

(Di sabato 18 novembre 2023) JannikE’ un sabato di grande tennis con l’azzurro Jannikche va a caccia di una storica finale alle ATP, il torneo riservato ai migliori giocatori del ranking. Il quadro dellesial PalaAlpitour di Torino alle 14.30 con l’atteso incontro tra l’italiano e il russo Daniil Medvedev. La Rai trasmetterà la partita su Rai 2, che si collegherà in diretta a partire dalle 14, con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta, supportati dallo studio live condotto da Cristina Caruso con Rita Grande e Paolo Canè. Il match trae Medvedev è inoltre live su SkySport Uno e SkySport Tennis con le voci di Elena Pero e Paolo Bertolucci. La pay tv trasmetterà anche la seconda semifinale, in ...

Novak Djokovic doveva esserci per forza, nelle semifinali, da abbonato e pluri - vincitore al Masters - pardòn,- , e c'é, anche se ripreso per i capelli dopo i guasti del ritiro di Tsitsipas. Daniil Medvedev, da ex campione del Super8 e specialista dei campo veloci, non poteva mancare. Jannik Sinner ...

Semifinale Atp Finals, Sinner oggi gioca contro Medvedev DIRETTA alle 14:30 - Atp Finals - Ansa.it Agenzia ANSA

Sinner-Medvedev, dove vederla e quando giocano la semifinale delle Atp Finals: precedenti e ranking ilmessaggero.it

Torino – Gran finale per l’ultimo week end di ATP Finals: festa alle Ogr e “Notte del tennis”. INFO Farmacia Online – PRILIGY Grande festa a Torino per l’ultimo weekend di eventi collaterali organizza ...Il giorno della semifinale di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals è giunto. Sfiderà Daniil Medvedev per conquistare la prima finale nel Master di fine anno, l'analisi dell'incontro passando tra dichia ...