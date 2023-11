ATP Finals 2023 | Djokovic schianta Alcaraz in due set e ritroverà Sinner in finale

(Di sabato 18 novembre 2023) Sarà ancora una volta Jannikcontro Novak. L’attesissima rivincita si terrà domani nell’ultimo atto delle ATP, con l’azzurro che cercherà una nuova impresa contro il numero uno del mondo. Il serbo ha raggiunto l’altoatesino, dopo aver dominato la sua semicontro Carlos. Una prestazione sontuosa quella di, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco.ha ottenuto l’81% dei punti con la prima di servizio, ma soprattutto ha fatto la differenza in risposta, mettendo grande pressione ad una cui non sono bastati 10 ace e 22 vincenti (contro i 15 dell’avversario). Lo spagnolo ha commesso anche 18 errori non forzati, mentre sono solo 5 quelli del serbo. Eppure il match ...

