Atp Finals 2023 | Djokovic ingiocabile | batte Alcaraz e ottiene la rivincita con Sinner in finale

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Vittoria di solidità, personalità e continuità impressionante per Novak, che liquida con un 6-3 6-2 forse un po’ bugiardo Carlosnella semidelle Atpe vola inper la nona volta al Master di fine stagione (sei vinte e due perse fin qui), dovelacon Jannik, che lo ha battuto nel girone appena tre giorni fa. Un match cominciato in sordina per Nole, che però poi sale di livello e irretisce lo spagnolo con una serie di colpi surreali nel secondo set. Partenza molto aggressiva da parte diche si guadagna anche due palle break sul 15-40 con un meraviglioso rovescio lungolinea, Nole resiste e per annullarle deve ricorrere in entrambi i casi alla seconda di servizio. Con ...