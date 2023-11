Atp Finals 2023 | Djokovic | “Importante vincere in due set | partita perfetta”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) “E’ stata una grande vittoria per me”. Queste le parole di Novakdopo la vittoria in semifinale contro Alcaraz che gli permette di approdare in finale dove affronterà Sinner. “Dall’inizio sapevo che sarebbe stata gara con grande intensità, come tutte le 4 volte in cui ci siamo incontrati negli ultimi 18 mesi. Alcaraz è uno dei giocatori più completi con cui ho giocato in carriera, è molto veloce, capace di fare grandi cose in campo. E’ statofinire anche la gara in due set, sul break del 4-3 mi sono sentito più libero ed è stata una gara quasida quel momento in poi”. SportFace.