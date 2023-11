ATP Finals 2023 | Carlos Alcaraz | “Rispetto alla semifinale del Roland Garros contro Djokovic mi sento più forte mentalmente”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Al debutto assoluto alle ATPreagisce nel migliore dei modisconfitta inizialeil tedesco Alexander Zverev e si qualifica per le semifinali da primo nel gruppo rosso grazie alle due vittorie consecutive con i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Decisiva in particolare l’affermazione di ieri sul n.3 al mondo in due set per 6-4 6-4. “Sono davvero tanto ma tanto contento per questa mia primaal Master. Ho giocato un gran matchun giocatore fortissimo come Daniil. Ho tenuto duro in quel quarto gioco in cui ha risposto in maniera incredibile ed ho continuato a credere di poter imporre il mio gioco. Credo che questa sia stata la chiave”, racconta il nativo di El Palmar in conferenza stampa. Sulle possibilità di vincere ...