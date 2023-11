Atp Finals 2023 | Barazzutti | “Sinner impressionante | in finale eviterei Djokovic”

(Di sabato 18 novembre 2023) “è stato bravo come al solito, e forse più del solito. Sta giocando bene, è in un momento di grande fiducia e forma, conferma il momento magico. il suo è un grandissimo tennis. Visto che ha già battuto, Rune e Medvedev emanca solo Alcaraz, possiamo incoronarlo il n.1 al mondo già adesso.che non abbia mai perso una partita“. Queste le parole di Corradoall’Adnkronos, dopo la vittoria disu Medvedev nelle semifinali dell’AtpaTorino. “Al di là dei problemi di Medvedev, la prestazione diè stata esemplare -risponde-. Nel terzo set ha fatto subito il break, non c’è stata più partita. E’ stata una vittoria anche più schiacciante di quello che pensassi, pensavo ...

Jannik Sinner nella storia del tennis . È il primo italiano a centrare la finale dellein 54 anni di vita del torneo . Sorriso bellissimo sul volto dell'altoatesino un istante dopo la fine della partita contro Daniil Medvedev , vinta al terzo set . "È stata una partita molto, ...

Sinner, il sogno continua! Batte Medvedev e vola in finale La Gazzetta dello Sport

Sinner da favola: batte Medvedev e va in finale! Sky Sport

Uno strepitoso Jannik Sinner vince, soffrendo, da campione, contro il numero tre del mondo che lo precede in classifica, Daniil Medvedev, con il punteggio di 6-4 6-7 6-1 dopo quasi due ore e mezza.Jannik Sinner scrive la storia del tennis italiano. L'azzurro batte in tre set in due ore e mezza la sua ex bestia nera Daniil Medvedev e vola in finale nella terza edizione torinese delle Atp Finals, ...