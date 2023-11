ATP Finals 2023 | Alexander Zverev batte Andrey Rublev nell’inutile ultimo match del Gruppo Rosso

(Di sabato 18 novembre 2023) Calato il sipario sulla fase a gironi delle ATP. Si è tenuta non prima delle 21.00, al Pala Alpitour di Torino, iltra il tedesco(n.8 del ranking) e il russo(n.5 ATP), inutile ai fini della qualificazione. Visto l’esito dell’incontro pomeridiano tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (vittoria dello spagnolo),ha dovuto incassare il colpo dell’eliminazione e il 6-4 6-4 inflitto a un, già fuori dopo il secondo incontro del raggruppamento, ha permesso al teutonico di aggiungere 200 punti nel ranking e di guadagnare un po’ di denari. Nel primo set l’avvio sorride al russo che vola sul 2-0, ma il servizio tradiscepoco dopo e Sascha pareggia i conti sul ...

LIVE Zverev-Rublev 6-4 - 6-4 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : il tedesco vince e chiude al terzo posto il girone

