Atalanta | ”Gasperini recupera gli infortunati Squadra quasi al completo contro il Napoli”

(Di sabato 18 novembre 2023) Il portale Tuttoin vista della prossima sfida di campionatoilscrive che la Dea sta approfittando della pausa del campionato perre gli, aumentando così le sue possibilità di presentarsi a pieno regime nella prossima sfidail. Il portale fa il punto sugliin casa nerazzurra in vista della sfida alla ripresaladi Mazzarri: L’è pronta a ricevere un rinforzo significativo dal suo reparto medico “L’è pronta a ricevere un rinforzo significativo dal suo reparto medico, con sette degli otto giocatoriche stanno lavorando duramente per tornare in campo. ...

Atalanta - Percassi : “Noi fortunati ad avere Gasperini e viceversa. Qualificazioni in Champions come trofei”

... attualmente in prestito all'. Dopo un inizio incoraggiante (un gol e due assist) anche a Bergamo, il trequartista belga ha iniziato a faticare, finendo poi fuori dalla squadra di...

Atalanta, colpo dalla Serie A a gennaio: lo vuole Gasperini Calcio in Pillole

Atalanta, maxi offerta del Barcellona: un top di Gasperini ai saluti Tuttocampo

Senza De Roon ma con Ederson. Mister Gasperini disegna il centrocampo verso il Napoli. L’Atalanta finora non ha mai vinto uno scontro diretto, indispensabile per fare il salto di qualità e riaffacciar ...In casa Atalanta tiene banco il rebus del futuro di Palomino: l'Olympiakos bussa a Gian Piero Gasperini per chiedere informazioni ...