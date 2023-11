Associazione Mondragone Bene Comune | Quando si passerà dall’Ecomondo all’Ecocittà?

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 18 novembre 2023). Qualche simpatico amico ha voluto tirarci un po’ le orecchie per il richiamo che nel nostro ultimo intervento abbiamo fatto alla recente “scampagnata politica” ad Ecomondo. No, è soltanto una spruzzatina d’ironia, anche perché l’AMBC ha ripetutamente invitato i nostri amministratori ad aggiornarsi, partecipando – per esempio – a manifestazioni come quella di Ecomondo: https://giornalenews.it/archives/110951. E finalmente quest’anno hanno voluto seguire il nostro consiglio. Il problema semmai è capire se “la gita” sia servita a qualcosa o se sia stata soltanto un’uscita ludica, semmai al seguito del Monarca. Da tempo denunciamo l’assenza di politiche ambientali e di iniziative nel solco della transizione ecologica della nostra città. Un’assenza resa ancor più paradossale se si pensa che il mentore delle ultime due amministrazioni alla guida della città è ...