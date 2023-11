Assium | torna il 21 novembre la convention annuale sul settore delle utilities

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 18 novembre 2023) Pubblicato il 18, 2023 Mancano meno di 10 giorni all’attesissimo appuntamentodei professionisti eaziende iscritte adAssociazione Italiana Utility Manager, che avrà luogo il 21all’Auditorium Confindustria presso il Kilometro Rosso di Bergamo, ingresso Gate-5. Diamo uno sguardo in anteprima alle visioni che andranno in scena, attraverso le voci dei relatori che ispireranno azioni per il futurocomunità, intese da una parte come luogo di costruzionecompetenze e pratica dei valori e dall’altra come luogo per la realizzazione di obiettivi a impatto positivo sulla collettività. Oscar di Montigny, Giuseppe Dell’Acqua Brunone, Paolo Mutinelli, Luigi Gabriele, Federico Chiarini, Federico Bevilacqua, Giuseppe Sini ...