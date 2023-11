Assegno unico e universale 2023 per i figli a carico | ecco gli importi previsti e come fare domanda

(Di sabato 18 novembre 2023)per igli. L’per i, poiché è una misura “”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro . In tal caso, saranno corrisposti gliminimi dell’dalla normativa. Cos’è L’...

...più favorevole invece per i circa 50mila nuclei di stranieri che potranno accedere per la prima volta alla misura e il fatto che sommando gli importi dell'Adi con quelli dell'Universale...

Assegno unico, Manovra esclude titoli di Stato dal computo: chi ci guadagna di più Sky Tg24

La Commissione Europea ha espresso dubbi sulla validità dei requisiti di residenza per l'assegno unico in Italia. Nonostante le risposte fornite dal nostro Paese, la Commissione ha inviato un parere m ...A Novembre 2023, l'erogazione dell'Assegno unico sarà effettuata nella seconda metà del mese, precisamente nei giorni 16, 17 e 18, per coloro che ne sono già beneficiari. In caso di variazioni o se la ...