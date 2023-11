Aspetto uno studio che mi dica quanto segna Haaland

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 novembre 2023) Per i giornalisti sportivi italiani è una notizia il fatto che Sinner e Rune non abbiano fatto il “biscotto” per passare entrambi alle semifinali delle Atp Finals di tennis, sport che abbiamo inventato noi inglesi. Non solo, ieri diversi titoli avevano il tono trionfante del “avete visto? Niente biscotto!”, e questo dice molto, se non tutto, di come dalle vostre parti vedete e vivete lo sport, soltanto un’altra scusa per organizzare piani loschi. Credo siate l’unico paese europeo in cui fiorisce la letteratura calcistico-complottista, in cui dietro a ogni rigore non dato c’è qualcuno che legge favoritismi e corruzione invece che incapacità, malafede invece che impreparazione. Certo non aiuta il fatto che dalle notizie delle ultime settimane sembra il vizietto delle scommesse non ce l’avessero solo un giovane già perdonato e trasformato in esempio per le nuove generazioni e uno un po’ ...