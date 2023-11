ASCOLTI TV 17 NOVEMBRE 2023 | ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 33% | QUARTO GRADO 11 | 2% | A STAR IS BORN 7 | 7% | CROZZA 5 | 1% | LIORNI 26 | 1% VS SCOTTI 16%

(Di sabato 18 novembre 2023)TV 17· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – 387 9.67Tg1 – xUnoMattina – 791 16.46Storiene – 870 19.82Storiene – 1040 19.16È Sempre Mezzogiorno! – 1566 15.71Tg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – 1585 13.03La Volta Buona – 1536 15.09Il Paradiso delle Signore – 1786 19.53Pres. La Vita in Diretta – 2178 22.41La Vita in Diretta – 2690 23.23Reazione a Catena – 3250 22.93Reazione a Catena – 4410 26.06Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xdel– 7004 33.00Tv7 – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – 2446 19.48Terra Amara – 2782 22.73Uomini e Donne – 2696 26.10 + 2282 24.18Amici di Maria ...

Ascolti TV | Venerdì 17 novembre 2023. In 7 milioni per la Nazionale (33%) - ottimo Quarto Grado (11.2%) - Canale 5 fermo al 7.7% con A Star is Born - Le Iene 7.1% - Crozza 5.1%

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 17 novembre, verranno resi noti in mattinata. Ecco cosa c'era in prima serata sulle singole reti: Rai 1 la partita Italia-Macedonia valida per le qualificazioni agli ...