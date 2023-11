Arrestato dopo un Incidente | Picchia Ex Moglie | Codice Rosso Attivato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 18 novembre 2023) L'Aquila - Il 54enne di Pratola Peligna agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Accuse di maltrattamenti in famiglia. Una vicenda di violenza domestica ha portato all'arresto di un uomo di 54 anni a Pratola Peligna. I Carabinieri,averil, hanno eseguito l'arresto su ordine del gip del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, in particolare verso la sua ex. Gli episodi di violenza sarebbero culminati due settimane fa, quando la donna aveva soccorso l'uomounstradale. La lite scaturita successivamente avrebbe portato il 54enne a maltrattare fisicamente l'ex. La vittima ha presentato querela, dando il via alle indagini e all'arresto ...