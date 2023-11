Armita Garawand è stata uccisa perché non indossava il velo Proprio come Mahsa un anno prima di lei | è stata uccisa perché aveva rifiutato di sottomettersi

(Di sabato 18 novembre 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Che cosa spinge un uomo a uccidere una donna a bastonatenon indossa il? Già l’esistenza di una “polizia morale” basterebbe a rendere lo Stato teocratico degli ayatollah un regime odioso. A maggior ragione quando la “polizia morale” uccide.appena sedici anni: è morta dopo ventotto giorni di coma. Da sempre sono convinto che dietro ogni violenza ci sia la paura, l’insicurezza, un senso di inferiorità. Gli uomini da sempre hpaura delle donne. In particolare, hpaura della loro libertà. Libertà di uscire vestitevogliono e di amare chi vogliono. Il delitto d’onore e il reato di adulterio femminile h...

Armita Garawand - morte cerebrale per la 16enne senza velo nella metro in Iran - la Ong Hengaw : "Pestata dalle guardie" - le autorità iraniane : "Calo di pressione"

, la ragazza di 16 anni che il 1° ottobre ha perso i sensi a bordo della metropolitana - secondo varie denunce, tra cui una testimonianza oculare pubblicata dal 'Guardian' , dopo ...

E' di nuovo libera Nasrin Sotoudeh, la celebre avvocata per i diritti umani era stata picchiata e arrestata il 29 ottobre scorso mentre partecipava ai funerali di Armita Garawand, l’ultima vittima del ...Die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh ist aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis entlassen worden. Das teilte die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation Center for Human Rights in Ira ...