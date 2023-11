Argentina | le prime elezioni condizionate dall' intelligenza artificiale

Elezioni ine Intelligenza artificiale La corsa elettorale, che ha attirato l'attenzione internazionale anche per alcune uscite mediatiche d'impatto di Milei , è anche tra lein cui i ...

Quelle in Argentina sono le prime elezioni condizionate dall ... WIRED Italia

Intelligenza artificiale ed elezioni, il caso del voto in Argentina Sky Tg24

Impresa storica dell'Uruguay, che nella notte italiana ha battuto l'Argentina a Buenos Aires con un netto 2-0. Una partita che ha regalato momenti di grande agonismo ma anche di tensione, con un paio ...Cade l'Albiceleste. Per la prima volta in queste qualificazioni al Mondiale 2026, l'Argentina incassa una sconfitta. Lo fa in casa, per 0-2 contro l'Uruguay, match deciso dalle reti ...