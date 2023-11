Apollo con la lucertola | nuova meraviglia di San Casciano

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Una statua in marmo alta quasi due metri di unSauroctonos, raffigurato giovanetto mentre caccia una, una copia romana di una statua greca attribuita al leggendario scultore Prassitele. E poi un altare in travertino con una rarissima iscrizione bilingue in etrusco e latino e altri preziosi oggetti che illuminano sulle antiche credenze sulla cura degli occhi da parte della divinità. Sono queste alcune delle nuove meraviglie che sono riemersa dall’ultima campagna di scavo, conclusa il 14 ottobre scorso, dal Bagno Grande di Sandei Bagni (Siena), al termine di un’esplorazione archeologica durata oltre tre mesi. Lo scavo, che nel 2022 aveva portato alla luce il deposito votivo con oltre venti statue in bronzo e centinaia di offerte votive, anche quest’anno ha riservato nuove ed eccezionali ...