Anziana rapinata ai Castelli | “E’ entrato in casa e mi ha puntato una pistola contro”

(Di sabato 18 novembre 2023) Lariano – I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno arrestato due cittadini italiani, un 43enne e un 45enne di Lariano, in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Velletri. I due uomini sono gravemente indiziati, in concorso, del reato di rapina a mano armata consumata ai danni di un’ai: il fatto avvenuto a Lariano La sera del 15 giugno scorso, una donna 78enne, residente sola in una zona isolata del comune di Lariano, è stata vittima di una rapina all’interno della propria abitazione. Un individuo a volto travisato l’ha minacciata con una, costringendola a consegnare la somma di 250 euro. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Lariano hanno portato a sviluppi significativi. Illi immediati a veicoli ...

