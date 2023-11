Antisemitismo in cattedra alla Cornell University

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023) Una nuova ondata diminaccia di scuotere un mondo già profondamente instabile. Secondo un report pubblicato dAnti-Defamation League – la principale ong ebraica nata a New York nel 1913 con lo scopo di contrastare qualsiasi forma di odio verso gli ebrei – in seguito all’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, le molestie, le aggressioni e gli atti di vandalismo sono aumentati del 388 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2022. La stessa organizzazione ha registrato un’impennata significativa degli episodi dinegli Stati Uniti, specialmente nei campus universitari. Sabato 28 e domenica 29 ottobre una serie di messaggi anonimi sono stati pubblicati su un forum di discussione delladi Ithaca, New York; in cui un individuo minacciava, tra le ...