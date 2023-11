Anita Olivieri e Perla Vatiero | scintille all’orizzonte?

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 18 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,stanno per scontrarsi? Le accuse della gieffina all’ex fidanzata di Mirko Brunetti: interviene Angelica, GUERRA APERTA? INTERVIENE LA BARALDI-, parlando della nuova concorrente del GF ed ex fidanzata di Mirko Brunetti, ha detto: “Ha parlato di me e di Rosy con Mirko. E lui ha risposto: “Guarda che si sono allontanate per rispetto non perché gli piaccio io”, che è ...