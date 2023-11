“Anime rock | Volume Tre – Lo show” | di Giampaolo Bellucci

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 18 novembre 2023) Ultimo lavoro della fortunata trilogia scritta dal poeta e scrittore di Bastia Umbra Recita la battuta di un film di qualche anno fa con Jack Black che la cosa più importante per unaband è lo. Lo stessoche viene evocato nel titolo del terzodi “Tre – Lo” (Ensemble Editore), ultimo lavoro di una fortunata trilogia scritta dal poeta e scrittore di Bastia Umbra Giampaolo Bellucci, in uscita in questi giorni. La raccolta di 44 poesie, preceduta dalla prefazione di Mauro Mela e chiusa dagli appunti di lettura di Luigi M. Reale, è fatta di versi appassionati che, con sincerità e onestà, cercano di esplorare l’interiorità umana svelandone debolezze e contraddizioni con la stessa efficacia di un assolo di ...