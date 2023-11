Andreoletti perde Pinato per Monopoli | “Servirà una prestazione di livello”

Leggi su anteprima24

Archiviato il pari casalingo con il Giugliano, il Benevento si appresta ad affrontare la trasferta di. In serie positiva da dodici giornate, la formazione di Matteoaffronterà una squadra reduce da cinque risultati utili consecutivi. Una sfida da non sottovalutare per i giallorossi che saranno in campo al "Veneziani" alle 16:15. A presentare la gara contro i pugliesi di Francesco Tomei è stato lo stesso tecnico della Strega, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Berra e Ciano – Sono due situazioni che abbiamo cercato di gestire in settimana. Berra è in ripresa, Ciano ha un problema al ginocchio. Saranno entrambi a disposizione. Terranova – Mi sta mettendo in grande difficoltà perché è un grande professionista. Spinge sempre al massimo ed è un punto di riferimento per i compagni. Il punto è ...