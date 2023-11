Andreas Muller mostra l’ecografia di Veronica Peparini | ecco come stanno le gemelle dopo la paura degli ultimi giorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) “Ce la faremo” scrivesu Instagram a corredo di un breve video chedelle due gemelline che la compagnaporta in grembo. Nella clip si sente anche il battito dei cuoricini delle piccole, e il ballerino sembra voler infondere a se stesso e alla dolce metà un po’ di ottimismo nella speranza che tutto proceda per il meglio. Non è un mistero, infatti, che la gravidanza della coreografa stia attraversando una fase piuttosto delicata. I primi intoppi sono arrivati subitola lieta notizia comunicata nello studio di Verissimo. La coppia (52 anni lei, 27 lui) ha annunciato da Silvia Toffanin di essere in dolce attesa scoprendo davanti alle telecamere che si trattava di due femminucce. Qualche ora, ...