Andrea Lanfri | «L' Everest è la metafora perfetta | niente è impossibile»

(Di sabato 18 novembre 2023) L'ex campione paralimpico pluriamputato, oggi alpinista ed esploratore racconta le sua impresa più grande in un documentario su Amazon Prime. La sua forza arriva dalla gratitudine di poter essere un modello per tante persone. La meningite? Un ostacolo per trovare soluzioni straordinarie per la sua vita