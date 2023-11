Anche Moody’s promuove l’Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 18 novembre 2023) Mancava solo lei, la più temuta tra le agenzie di rating, la più severa con, dopo i verdetti favorevoli di Standard&Poor’s, di Dbrs, di Fitch e dei mercati. Con questi ultimi che per un Paese indebitato rappresentano il grado di giudizio più importante. Ma oraha detto la sua. L’agenzia ha confermato il rating Baa3 al, su cui ha rivisto in meglio l’outlook a stabile, dal precedente negativo, spiegando che la decisione “riflette la stabilizzazione delle prospettive di solidità del Paese, lo stato di salute del settore bancario e le dinamiche del debito pubblico”. Il primo a brindare è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale ha parlato immediatamente di “un conferma del fatto che seppure tra tante difficoltà, stiamo operando bene per il futuro ...