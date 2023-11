Anche Moody’s promuove l’Italia Alla faccia dei gufi della sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 novembre 2023) L’agenziamigliora l’outlook, cioè le previsioni, sulda “negativo” a “stabile” e lascia invariato il rating. Non poteva andare meglio al nostro Paese, che supera cosìil quarto giudizio dei signori del rating, dopo aver incassato in sequenza nell’ultimo mese le positive pagelle di Dbrs, S&P e Fitch. La promozione diseppellisce definitivamente idello spread così come tutti quei giornaloni che nei mesi scorsi hanno gridato al rischio Italia guidata d“destra-centro” del governo Meloni. Sbugiardati i detrattori per ideologia, con il differenziale Btp-Bund viaggia ormai stabile attorno ai 170-180 punti base. La prova diera infatti la più temuta, sia perchè si tratta dell’agenzia tradizionalmente più severa sia perchè ...