Alluvione | volete aiutare e non sapete come fare? La Nazione lancia “Ti dono il mio tempo”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 18 novembre 2023) Qual è la cosa più preziosa da donare a qualcun altro? Il. Non è mera retorica, ma un dato di fatto. Ecco perché non possiamo non riconoscere il valore dell’iniziativa che ha volutore La, giornale del nostro gruppo editoriale (Monrif) a sostegno delle persone colpite dall’in Toscana. E sappiamo anche che saranno in tanti a partecipare. Perché abbiamo dimostrato in più occasioni di essere un popolo generoso e dal cuore grande. L’in Toscana Emblematica, ad esempio, l’aiuto immediato che tante persone, soprattutto tanti giovani, hanno dato agli alluvionati. Senza pensarci due volte si sono rimboccati le maniche, stivali ai piedi, e si sono dati daper il prossimo. Donare il propriolibero a chi soffre, a chi ne ha più ...