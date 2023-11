Alluvione a Campi Bisenzio | distribuzione di generi di prima necessità alla Caritas

(Di sabato 18 novembre 2023) L'annuncio è del sindaco, Andrea Tagliaferri, il quale rende noto che, appunto da lunedì 20 novembre, lasarà gestita a cura dellaVicariale, presso la sede in via del Lavoro L'articolo proviene da Firenze Post.

Campi Bisenzio - isolati nell'alluvione : 'Vedevo arrivare un fiume e non capivo'

Alluvione - Campi Bisenzio contro il ministro. E spunta l'ipotesi Figliuolo commissario per la ricostruzione

A 15 giorni dall'che ha colpito la Toscana centrale " infierendo su zone industriali strategiche come quelle di Prato, Val di Bisenzio, Capalle -Bisenzio, Montemurlo, Montale - ...

alluvione - Alluvione, a Campi riprendono i servizi: raccolta rifiuti ... 055firenze

Alluvione Campi Bisenzio: case ancora senz'acqua ma ora i tombini funzionano FirenzeToday

L'annuncio è del sindaco, Andrea Tagliaferri, il quale rende noto che, appunto da lunedì 20 novembre, la distribuzione sarà gestita a cura della Caritas Vicariale, presso la sede in via del Lavoro ...CAMPI BISENZIO - Era rimasta l'unica struttura chiusa in seguito all'alluvione di inizio novembre. E proprio oggi l'amministrazione comunale ha comunicato ...