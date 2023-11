All’inferno e ritorno | il calvario di Varnier | tornato a rivedere la luce con l’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Ha dovuto aspettare cinque lunghi anni, da quel maledetto 7 luglio 2018 in cui la sua carriera è cambiata per sempre. Alla fine, però, con tanta, troppa pazienza per sopportare unche sembrava senza fine, Marcosabato 11 novembre ha potuto mettere insieme i primi minuti ufficiali da professionista con la maglia del. Il cameo sul campo della Pergolettese con l’Under 23 nerazzurra rappresenta più di un semplice scampolo di gara: segna l’inizio di un nuovo percorso, ildopo aver vissuto per anni l’inferno, tra ripetuti infortuni, problemi di varia natura e stagioni in Serie B alla ricerca del riscatto personale. Una settimana prima il classe 1998 aveva disputato da titolare un’ora con la maglia della Primavera da fuoriquota. A quella categoria ha smesso di appartenere da sette anni: ...