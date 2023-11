Alla conquista di Tokyo | Antonio Iacoviello interprete di una nuova – e riuscita – idea di fine dining italiano

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 novembre 2023) Nonostantee il Giappone si possano considerare un paese dei balocchi per chi si occupa di cibo, gastronomia e cultura alimentare, l’Italia, con le sue innumerevoli tradizioni e i suoi piatti globali non smette di avere una presa forte e radicata anche a diecimila chilometri di distanza. Non solo le realtà di cucina italiana gestite da giapponesi sono davvero numerose e sempre di migliore qualità, ma il percepito e l’immagine stessa del nostro patrimonio gastronomico si sono evoluti negli ultimi anni e in modalità diverse da quanto si sarebbe potuto prevedere. Proprio perché ilnon è mai stato associato al nostro tricolore ma ha sempre più accompagnato la scuola francese, gli chef italiani coinvolti nelle maggiori realtà della capitale giapponese si stanno in qualche modo facendo ambasciatori di una ...