Alessia Merz oggi | cosa fa e perché è sparita | “Era una vita assurda”

(Di sabato 18 novembre 2023), dopo essersi ritirata in modo definitivo dal mondo dello spettacolo, vive unariservata con il marito Fabio Bazzani, il figlio Niccolò e la figlia Martina. La decisione di lasciare gli schermi televisivi è avvenuta a metà degli anni 2000, ed è stata, per l’ex showgirl, repentina e irrevocabile, dopo quasi due decenni sulla cresta dell’onda, tra Non è la Rai prima e Striscia la Notizia poi. A cambiare tutto, il desiderio di mettere su famiglia e l’incontro con l’attaccante di Serie A Bazzani, un amore immediato e travolgente, che nel giro di pochi mesi ha portato a un matrimonio felice e duraturo. A ricordare come sono andate le cose, la stessa, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera rilasciata in occasione dei suoi 48 anni: “Giugno 2004, hotel a Porto Cervo. ...

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per www.corriere.it Il provino per 'Non è la Rai'3 'Sono partita da Trento tipo Heidi che scende dai monti a 17 anni. Ne dimostravo di meno, timida, non avevo ancora la faccia tosta ...

Alessia Merz: «Gianni Boncompagni Bastava dirgli di no. A Striscia ho appeso al muro Cristina Quaranta. Fui s ilmessaggero.it

Alessia Merz: «Con Fabio Bazzani bastò uno sguardo. Boncompagni Fu infangato, bastava dirgli di no. Ambra... Corriere della Sera

Che fine ha fatto Alessia Merz, volto di spicco di «Non è la Rai». Chi è cresciuto nei mitici anni Novanta si ricorderà sicuramente dell showgirl che in quegli anni è stata uno dei volti più amati ...