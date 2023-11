Alessia Merz e le ombre su Gianni Boncompagni | “Ti invitava a casa sua”

(Di sabato 18 novembre 2023)fra le pagine del Corriere della Sera ha parlato die di quellegettate un paio di anni fa da Laura Colucci che aveva parlato di “cene asua” e molestie. Il compianto ideatore di Non è la Rai, deceduto nel 2017, non ha mai potuto difendersi, ma a parte Laura Colucci nessun’altra ha parlato male di lui. Ilaria Galassi e Miriana Trevisan lo hanno addirittura difeso, così come ha fatto oggiche ha sì confermato le cene, ma non la costrizione. “? Geniale, ironico, era allo stesso tempo una persona molto sola. Lo hanno infangato, con me è sempre stato corretto. Magari tisua, bastava dire di no, non è ...

Una brillante carriera iniziata nel programma cult degli anni '90, Non è la Rai, sotto la guida sapiente di Gianni Boncompagni per poi svariare da vari programmi tv ai film e calendari:, 49 anni compiuti a settembre, è mamma di due figli e da un po' di tempo ai margini del piccolo schermo ma non per questo con nuovi progetti in cantiere e soprattutto la voglia di ...

Alessia Merz si è raccontata nel corso di un'intervista che ha rilasciato attraverso le pagine del Corriere della Sera: 'Spettacolo Ho messo una croce sopra'.