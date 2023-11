Alemanno e Rizzo | crolla tutto? Girano brutte voci a tempo record

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Non un partito, non un movimento, non una lista per le europee. È già finito in una giornata quello che sembrava il partito rossonero di Giannie Marco? Sia chiaro, dipendesse da solo loro due, il patto sarebbe già stretto e sigillato. Ma la strana coppia della politica ha da fare i conti anche con le rispettive basi elettorali e forse emerge qualche difficoltà. Lo si intuisce da una giornata abbastanza movimentata. Tra interviste ai quotidiani e presenze su RadioUno – prima a Il Rosso e il Nero e poi a Un Giorno da Pecora – ci sono stati toni decisamente cauti, che lasciano trapelare non pochi dubbi. E c'è chi si avventura a domandarsi chi sarà il primo che dovrà scaricare l'altro. Il che rischia di smontare ogni illusione. Però la battaglia la vogliono condurre. Sul fronte interno contro Meloni e Schlein da una parte e dall'altra; sul ...