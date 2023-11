Alcaraz-Djokovic | semifinali Atp Finals | orario | tv | pronostico

Leggi su ilveggente

(Di sabato 18 novembre 2023)è un match valido per ledelle Atp2023:, notizie, pronostici, diretta tv e streaming. I due più forti del Mondo, almeno secondo il ranking. Maci arrivano decisamente in maniera diversa a questo match che mette in palio la finale del torneo che si sta giocando a Torino. La sfida si gioca di sera, dopo l’altra semifinale tra Sinner e Medveded., numero 1 del Mondo (Lapresse) – Ilveggente.itLe danno e le prendono i due tennisti. Negli quattro incroci due volte ha vinto lo spagnolo, che ha superato in classifica il serbo per un poco di tempo, due volte ha vinto Nole. Non sappiamo per chi tiferà il pubblico di Torino per un solo motivo: l’atteggiamento che ...