Albania | Sylvinho guida la nazionale agli Europei | “Giornata per sempre nei miei ricordi”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023)non nasconde la sua gioia per l’impresa firmata sulla panchina dell’, che nelle scorse ore ha ufficialmente staccato il pass per Euro 2024. Ai microfoni di RTV Khan, il tecnico brasiliano ha così spiegato le sue emozioni: “Questarimarrà pernella mia vita, avevamo l’obiettivo di arrivare a novembre in lotta e adesso questo sogno diventa realtà – spiega– Noi brasiliani leghiamo molto con i giocatori ed è per questo che mi sento molto felice per tutti iragazzi.” Nessun ripensamento quindi per l’allenatore della selezione albanese: “Questa panchina è una bella sfida che ho accettato volentieri, credo molto nel lavoro e volevo arrivare alla fine del girone con la possibilità di giocarcela. Abbiamo fatto anche di più, era una sfida che ...