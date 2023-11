Al via la raccolta di alimenti dei volontari delle parrocchie di Villaricca per le famiglie in difficoltà

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Come ogni anno in concomitanza con le festività natalizie, ledi San Francesco d’Assisi e Santa Rita discendono in campo per ladel banco alimentare per aiutare leindel territorio. È questo lo spirito di solidarietà che tutti idisponibili stanno portando avanti già da diversi anni, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.