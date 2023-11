Agguato in Aspromonte | dottoressa di una guardia medica uccisa a fucilate in un agguato

(Di sabato 18 novembre 2023) Nella zona di Santa Cristina in, nel Reggino, unadi 67 anni, in servizio alla, è stata vittima di una colpi di arma da fuoco. Francesca Romeo, mentre ...

... dottoressa in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d'(Reggio Calabria) ... se l'sia legato al lavoro, il marito è psichiatra, o ad altro - risponde Veneziano - Ora ...

Agguato in Aspromonte, uccisa una dottoressa della guardia medica ... Radio Norba News

Agguato a Santa Cristina d'Aspromonte: dottoressa di guardia ... Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Hanno sparato con un fucile gli autori dell'omicidio di Francesca Romeo, 67 anni, medico di Santa Cristina d'Aspromonte avvenuto stamani mentre la vittima, insieme con il marito, percorreva in auto la ...REGGIO CALABRIA Uccisa nel reggino una dottoressa di una guardia medica. La donna è stata uccisa in un agguato a colpi di arma da fuoco lungo la strada tra Santa Cristina in Aspromonte e Taurianova, m ...