Aggiungi un posto a tavola? No | aggiungi una busta alla spesa

(Di sabato 18 novembre 2023) Si dice che a Natale siamo tutti più buoni. La realtà è che potremmo esserlo sempre. Partendo da piccoli e semplici gesti, che possono però cambiare (o migliorare) la vita di molti. Oggi sarà una di quelle occasioni per dimostrarlo. Ritorna, infatti, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, nata nel 1987 in Francia e portata avanti in tutta Europa dalle organizzazioni di Banco Alimentare. Quattordicimila sono i supermercati in Italia che hanno deciso di aderire anche stavoltagiornata. Quasi tremila punti vendita in più rispetto allo scorso, dato che fa pensare quanto la solidarietà possa davvero diventare contagiosa. Tantissimi i volontari che saranno impegnati, nella giornata, per sensibilizzare le persone, all’ingresso dei supermercati, ad acquistare beni da devolverecolletta. Quest’anno i beni più necessari saranno: olio, ...