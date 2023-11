AEW | Full Gear | annunciata la card completa del pre-show Zero Hour

(Di sabato 18 novembre 2023) Nella serata che precede AEW, ad AEW Collision e AEW Rampage sono stati annunciati i march che formeranno ladel Buy-in di. Jay Lethal sfiderà Eddie Kingston per il ROH World Championship. Claudio Castagnoli affronterà Buddy Matthews dopo averlo sfidato dutante un segmento a AEW Collision dove ha criticato aspramente la House of Black. Infine MJF dovrà difendere il ROH World Tag Team Championship contro The Gunns ad AEW. Adam Cole non si è ancora ripreso dall’infortunio alla caviglia e sarà sostituito da Samoa Joe che nell’ultima puntata di AEW Rampage, ha salvato Freedman dall’ennesimo attacco da parte del Bullet Club Gold. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

Il 4-Way per i titoli di coppia di Full Gear sarà un Ladder Match The Shield Of Wrestling

AEW Full Gear 2023 – Preview Zona Wrestling

As the AEW Full Gear 2023 approaches, fans and pundits alike are buzzing with predictions and expectations. This year’s event, set to take place at the Kia Forum in Los Angeles, promises a mix of ...Ric Flair sarà a bordo ring a AEW Full Gear per il 3 vs 3, al fianco di Adam Copeland, Darby Allin e Sting. Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di AEW Collision, che si è aperto con un promo di Ch ...