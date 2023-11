AEW World Tag Team Championship | il 4-Way a Full Gear sarà una Ladder Match!

(Di sabato 18 novembre 2023) Appena una settimana fa a AEW Collision era stato annunciato un Fatal 4-Way match con in palio l’AEWTag. I campioni in carica Big Bill e Ricky Starks saranno chiamati a difendere le loro cinture contro gli ex-campioni FTR, La Facción Ingobernable e The House of Black. Stanotte a AEW Collision, Ricky Starks e Big Bill, hanno annunciato in un segmento dietro le quinte che il loro match aunmatch. Tony Khan ha infatti permesso loro di scegliere la stipulazione. Di conseguenza, i campioni hanno scelto unamatch perché Big Bill avrà un vantaggio dovuto alla sua altezza. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

Scopriamo insieme quando, dove e come vedere il prossimo PPV della AEW, ovvero, Full Gear. Show che vedrà il debutto di una grande Superstar ...