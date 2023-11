AEW | Will Ospreay non è nel backstage di Collision La firma potrebbe essere posticipata?

(Di sabato 18 novembre 2023) Come già riportato sul nostro sito,paremolto vicino allacon la All Elite Wrestling. Seppur il suo contratto con la New Japan Pro Wrestling scadrà a inizio 2024, molteplici fonti specie quelle vicine alla stessa NJPW, lo citano come prossimo nuovo innesto per la compagnia di Tony Khan. Ad ogni modo, in queste ore di fuoco in cui è venuto fuori il nome di Ronda Rousey come profilo presente neldidi questa notte, c’è il PWInsider a fare chiarezza. Il sito diretto da Mike Johnson sottolinea e conferma lo stato della Rousey e nel frattempo avverte della mancata presenza dal già citatodi, il quale non dovrebbeannunciato in tempi imminenti come il nuovo ...

WWE announced that Drew McIntyre will speak on the November 20 episode of WWE Raw. McIntyre shook hands with Rhea Ripley to close Monday's WWE Raw after hitting Jey Uso with a claymore kick.CJ Perry announced that Andrade El Idolo will compete in the Continental Classic. CJ noted that if Andrade wins, he will get a bonus. Andrade seemed a little surprised at first, but came around after ...