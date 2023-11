AEW | Svelato un nuovo partecipante al Continental Classic

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 novembre 2023) Dopo l’aggiornamento pubblicato pochi minuti fa in cui Ricky Starks & Big Bill annunciano la stipulazione per la loro difesa dei titoli di coppia AEW a Full Gear, arriva un ulteriore novità dall’odierna puntata di Collision. Durante un intervista backstage CJ Perry ha annunciato la partecipazione del suo assistito, Andrade, all’interno del AEW. It’s official!CJ Perry has entered Andrade El Idolo in the #AEW!Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@TheCJPerry @AndradeElIdolo pic.twitter.com/mkZc79Eb8G— All Elite Wrestling (@AEW) November 18, 2023 L’ex WWE United States Champion si aggiunge così a Bryan Danielson con il torneo che partirà il prossimo 22 novembre a Dynamite.